Esra Akkaya aynı maskeyi kullanınca enfeksiyon kaptı

Esra Akkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından korunmak adına oğlu Can Alex ve annesiyle birlikte kendisini evinde izole ediyor.

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Esra Akkaya, zaman zaman takipçileriyle dertleşiyor. Tek kullanımlık maskeyi birden fazla kullandığını itiraf eden Akkaya, bunun sonucunda gözyaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı.

Takipçilerini benzer hataya düşmemeleri konusunda uyaran Esra Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum. Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun. Ben maske takmam gereken bir yere, alışverişe bile gitmemeye çalışıyorum. Çok az gidiyorum. Aslında denize girmek belki çok iyi gelecek bir şey bu aşamada, ama galiba plajda da maske takılıyormuş o yüzden hiç denemedim." dedi.