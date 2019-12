Esra Akkaya’nın yeni hayatından ilk kareler geldi

Mahalle’nin Muhtarları dizisiyle tanınan Esra Akkaya, oğlu Can ile birlikte Londra’da yeni bir hayat kurdu. Oğlu Can’ı Londra’da ilkokula kayıt ettiren Esra Akkaya mesleğine yeni adresinde de devam ediyor.

Oyuncu koçluğu yapan Akkaya, çocuklara yönelik “masal geceleri” etkinliğine de devam ediyor:

“Londra’da oyuncu koçluğu ve danışmanlık yapıyorum. ‘Masal geceleri’ de devam ediyor. Bir de benim gibi Londra’ya taşınan İnci Türkay’la birlikte bir tiyatro oyunu yazdık, yakında onu sahneleyeceğiz. Can da ilkokul birinci sınıfa gidiyor, o da hayatından memnun.”

Esra Akkaya kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, 1970 yılında dünyaya geldi. Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan Akkaya, 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla sanat hayatına atıldı.

1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı öğrenimi sırasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda rol aldı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun "Bedava mı Sandın" ve "Prometheus" adlı oyunlarında çalıştı. Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde da çalışan Akkaya, tiyatro dışında çeşitli TV dizileri ve filmlerde rol aldı. 1999 yılında Yetkin Dikinciler ile evlendi ancak ikilinin beraberliği bir yıl sürdü.

1994 yılında yazmış olduğu "Bu Masal Bizim" adlı çocuk oyunu Akdeniz Kültürleri Vakfı'nca sahnelendi. 2008 yılında Harun Uygural ile hayatını birleştirdi ancak 2016 yılında boşanan ikili dost kalmaya karar verdi. 2010 yılında kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurdular.

Esra Akkaya oğlu Can’ı evlat edinme sürecini katıldığı bir televizyon programında anlatmıştı:

“Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır. Can ile birlikte dünyam değişti… Bir arkadaşım sordu, ‘annen ne iş yapıyor? O da ‘konuşuyor’ dedi. Ben de artık projeleri değerlendireceğim, oğlum oyuncu olduğumu bilsin…

Can ile biz iki aylıkken Etiyopya’da buluştuk. Ben oraya ‘evlat edinebilir miyim’ diye gitmiştim her şeyi hazırlayıp bilinçli bir şekilde gittik.

Biz evlat edinmek için Türkiye’de de görüşmeler yaptık. 40 yaşından sonra zor oluyor bu işler burada… Kalbim ‘Afrika’ dedi. Oraya gittim. Can’ı ilk gördüğümde ‘oğlum’ diye bağırdım. Can her şeyi biliyor bütün hikayesini. Yanında anlatıyorum konuşuyoruz her şeyin farkında. Biz birbirimiz bulduk diyorum… Neden Türkiye’den değil de Afrika’dan çocuk edindin diyorlar. Türkiye ya da Etiyopya değil olay biz dünyadaki bütün çocuklardan sorumluyuz. Biz çocukları ülkelerine göre veya din, dil, ırka göre ayırmamalıyız. Benim oğlum Afrika’dan oldu. Çok da iyi oldu. Ben anne olduktan sonra Etiyopya evlat edinmeyi durdurdular. Bana evlat edinmeyle ilgili sorular geliyor onu ilgili makamlar daha iyi bilir.