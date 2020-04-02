Esra Balamir: Sanırım benim de pozitif

Demet Akalın ile yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Esra Balamir'in bir arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı. Esra Balamir'e de corona virüs testi yapıldı ve test sonuçlarını bekliyor. Sunucu yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."

Virüs başlayınca evine dönmüştü

Esra Balamir, uzun bir süre Demet Akalın'ın evinde yaşamıştı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir kendi evine dönmüştü.





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