Magazin Esra Balamir’in corona virüs testi pozitif çıktı

Esra Balamir’in corona virüs testi pozitif çıktı

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Esra Balamir’in corona virüs testi pozitif çıktı

Geçen günlerde "Arkadaşıma corona virüs testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif" açıklamasını yapan Esra Balamir'in test sonucu belli oldu.

05 Nisan 2020, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
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Geçen günlerde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşının corona virüs taşıdığı ortaya çıkan Esra Balamir, kendisine de test yaptırmış ve “Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum” demişti.

'Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar'

Evde test sonuçlarını bekleyen Esra Balamir’den üzücü haber geldi. Balamir’in test sonuçları pozitif çıktı. Snob Magazin’e konuşan ve tedavisinin evinde devam ettiğini söyleyen Balamir, “Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar” dedi.

Esra Balamir kendi evine geçmeden önce bir süre yakın arkadaşı olduğu Demet Akalın'ın evinde kalmıştı.


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