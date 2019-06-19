Bir süredir aralarında anlaşmazlık oluğu iddialarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşandığı öne sürüldü. Peki, Esra Bilgiç kimdir? İşte Esra Bilgiç’in hayatı ile ilgili detaylar…

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan genç oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul deneyiminin ardından Bir Umut Yeter dizisinde Derya rolünü canlandırmıştır. 2017 yılında güzel oyuncu Esra Bilgiç milli futbolcu Gökhan Töre ile evlenmiştir. Haziran 2019 tarihinde ise Gökhan Töre’den boşanmıştır.



