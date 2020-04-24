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Magazin Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz

Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz

Magazin

Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisini şimdilerde corona viürüsü üzerine yaptığı çalışmalarla gündemde olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya benzetti.

24 Nisan 2020, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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Ev karantinasında çektiği eğlenceli videolarla takipçilerinin moralini yükselten Esra Dermancıoğlu, bu defa ilginç bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

'Sanki aşıyı ben bulmuşum'

Çektiği bir selfie'nin yanına Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın fotoğrafını koyan oyuncu, "Ben Ercüment Ovalı'yı corona ile tanıdım… Aklım durdu ne kadar benziyoruz… Sanki aşıyı ben bulmuşum gibi hissediyorum o derece yani” notunu düştü.


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