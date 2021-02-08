Magazin Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

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Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

Esra Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 10:29 Son Güncelleme:
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Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu, “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” sözleriyle takipçilerini uyardı.

Ürtiker nedir?

Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinir. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu “urtica ureus” kelimesinden gelir.

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