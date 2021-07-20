Magazin Esra Dermancıoğlu: Single ve bekarım

Esra Dermancıoğlu: Single ve bekarım

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Esra Dermancıoğlu: Single ve bekarım

Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülenen Esra Dermancıoğlu habercileri fark edince panikledi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

20 Temmuz 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Esra Dermancıoğlu önceki gece Nişantaşı’nda yeni sevgilisi ile yemek yerken görüntülendi. Oyuncu habercileri fark edince panik halinde hesabı istedi. Sevgilisiyle birlikte restoranı koşarak terk etti. Kendisini çıkışta yakalayan muhabirlerin “Beyefendi erkek arkadaşınız mı?” sorusuna “Beni biliyorsunuz, single ve bekarım” sözleriyle kahkaha atarak cevap verdi. Single (singıl) İngilizce tek ve yalnız demek.

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