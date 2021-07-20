Esra Dermancıoğlu: Single ve bekarım

Esra Dermancıoğlu önceki gece Nişantaşı’nda yeni sevgilisi ile yemek yerken görüntülendi. Oyuncu habercileri fark edince panik halinde hesabı istedi. Sevgilisiyle birlikte restoranı koşarak terk etti. Kendisini çıkışta yakalayan muhabirlerin “Beyefendi erkek arkadaşınız mı?” sorusuna “Beni biliyorsunuz, single ve bekarım” sözleriyle kahkaha atarak cevap verdi. Single (singıl) İngilizce tek ve yalnız demek.