Magazin Esra Dermancıoğlu: Testim negatif çıktı

Esra Dermancıoğlu: Testim negatif çıktı

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Esra Dermancıoğlu: Testim negatif çıktı

Nişantaşı’nda Hakan Karahan’la sohbet ederken görüntülenen oyuncu Esra Dermancıoğlu bandajla sarılı kolunu gösterip koronavirüs testi yaptırdığını söyledi. Ali KESER / POSTA

12 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Esra Dermancıoğlu, önceki gün Nişantaşı’nda meslektaşı Hakan Karahan’la ayaküstü sohbet ederken görüntülendi. Beş dakikalık muhabbetin ardından, muhabirlerin sorularını cevapladı. Kolundaki bandajla dikkat çeken Dermancıoğlu “Kan tahlili yaptırmak için doktora uğradım. Koronavirüs testim negatif çıktı. İçim rahat, bende korona yok” dedi.

Dans videoları

Instagram hesabından paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen oyuncu “Devamı gelecek. İnsanlar bu tür paylaşımlarımın kendilerine enerji verdiğini söyledi. Zevk aldığım şeyleri paylaşmayı seviyorum” dedi.

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