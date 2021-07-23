Esra Dermancıoğlu ve Uğur Güneş film için bir araya geldi
Uğur Güneş, önceki akşam Esra Dermancıoğlu ile Cihangir’de bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi.
23 Temmuz 2021, Cuma 14:32 Son Güncelleme:
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Yeni bir projeye başladığını söyleyen Güneş, “Senaryoyu okuduktan sonra çok heyecanlandım, şimdiye dek böyle bir projede oynamadım. Bundan sonra da olmaz” dedi.
'KENDİME TORPİL GEÇTİM'
Aynı işin senaristliğini üstlendiğini belirten Dermancıoğlu ise, “Kendime torpil geçtim, en iyi rolü yazdım” diye konuştu.