Esra Dermancıoğlu ve Uğur Güneş film için bir araya geldi

Yeni bir projeye başladığını söyleyen Güneş, “Senaryoyu okuduktan sonra çok heyecanlandım, şimdiye dek böyle bir projede oynamadım. Bundan sonra da olmaz” dedi.

'KENDİME TORPİL GEÇTİM'

Aynı işin senaristliğini üstlendiğini belirten Dermancıoğlu ise, “Kendime torpil geçtim, en iyi rolü yazdım” diye konuştu.







