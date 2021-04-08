Magazin Esra Dermancıoğlu'ndan 'Aldatıldım' itirafı

Esra Dermancıoğlu'ndan 'Aldatıldım' itirafı

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Esra Dermancıoğlu'ndan 'Aldatıldım' itirafı

Son zamanlarda Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, Youtube'da Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Magazini medeni bulmadığını, onu eleştirenlerle aynı dilde konuşmadıklarını söyleyen Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını da söyledi.

08 Nisan 2021, Perşembe 21:38 Son Güncelleme:
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalı ‘Gör beni’ye konuk oldu. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil” dedi. 

Esra Dermancıoğlu’nun açıklamaları şöyle

"Sen beni aldatıyor musun?"

Dermancıoğlu Görbeni’de Eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı

“Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden bir şey mi oldu, sen beni aldatıyor musun? dedim. Evet dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış...”

“Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

Dermancıoğlu, “Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” açıklamasında bulundu.

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