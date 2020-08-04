Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı.

'Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom'

51 yaşındaki Dermancıoğlu, mutfakta çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.









Saat ile Dermancıoğlu'nun arkadaşlıkları, birlikte rol aldıkalrı "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde başlamıştı.







