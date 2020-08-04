Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!
Oyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile mutfakta çekilen karesini, "Bu gece meleğime makarna yaptım" notuyla Instagram'da paylaştı.
04 Ağustos 2020, Salı 11:26 Son Güncelleme:
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Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı.
'Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom'
51 yaşındaki Dermancıoğlu, mutfakta çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.
https://www.instagram.com/p/CDcfNn2jG97/
Saat ile Dermancıoğlu'nun arkadaşlıkları, birlikte rol aldıkalrı "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde başlamıştı.
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