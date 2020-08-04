Magazin Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Magazin

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Oyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile mutfakta çekilen karesini, "Bu gece meleğime makarna yaptım" notuyla Instagram'da paylaştı.

04 Ağustos 2020, Salı 11:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı.

'Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom'

51 yaşındaki Dermancıoğlu, mutfakta çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.


https://www.instagram.com/p/CDcfNn2jG97/


Saat ile Dermancıoğlu'nun arkadaşlıkları, birlikte rol aldıkalrı "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde başlamıştı.


İlgili Haberler
Esra Dermancıoğlu az daha düşüyorduEsra Dermancıoğlu'nun dansı sosyal medyada olay olduEsra Dermancıoğlu: Testim negatif çıktı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
4 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Burada hayat bir başka güzel
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in bir garip tatili