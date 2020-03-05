Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu
Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu... Sık sık uçakla seyahat eden ünlü oyuncu "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım." dedi.
05 Mart 2020, Perşembe 22:04 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında uçuş yaptığını, koronavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe ettiğini söyledi ve ekledi: “Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa’da arkadaşlarım var sokağa çıkamıyorlar.”