Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında uçuş yaptığını, koronavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe ettiğini söyledi ve ekledi: “Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa’da arkadaşlarım var sokağa çıkamıyorlar.”

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