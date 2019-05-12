Esra Erol hamile mi?

Geçen Şubat ayında Ali Özbir'in Instagram hesabındaki paylaşımının altına ailelerine bir kız bebek katılacağı yönünde yaptığı yorum, Esra Erol hayranlarını sevindirmişti ancak sunucu öyle bir şey olmadığını açıklamıştı.

"YOLDAKİ BEBİŞİN ANNESİ..."

Ali Özbir, üçüncü bebek yorumundan üç ay sonra yine benzer bir paylaşıma imza attı

Eşi Esra Erol'un Anneler Günü'nü kutlayan Ali Özbir bu mesajda kullandığ "2 paşamın annesi yoldaki bebişin annesi… Anneler Günü'nü kutlarım. Tabii ki doğum gününü de unutmadım o da storyde bakmanızı tavsiye ederim" ifadeleriyle bir kez daha takipçilerini heyecanlandırdı.

Ali Özbir'in kimi takipçileri 'Hayırlı olsun' mesajları yazarken kimileri de bunun yeni bir şaka olabileceğini söyledi

İŞTE ALİ ÖZBİR'İN O PAYLAŞIMI:

Esra Erol-Ali Özbir çiftinin 8 yaşında İdris Ali, 4 yaşında Ömer Erol isminde iki çocukları var.



