Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor. Bu hafta akıllara durgunluk veren bir ihanet ortaya çıktı. Esra Erol'un programında yaşanan bu olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Anne ve babasıyla Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Alanya'da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı.

Canlı yayına bağlanan Kadir Akkoyun'un eşi Ümit Hanım olanları şaşkınlıkla dinleyerek "Böyle bir şey mümkün değil. Ben şu an eşimin yanındayım" dedi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.









CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Esra Erol'da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü. Olaylar karşısında çaresiz kalan Kadir Akkoyun aynı apartmanın çatı katında sakladığı 18 yaşındaki Elif'i eşi Ümit Hanım'ın karşısına çıkartarak her şeyi itiraf etti.

Ümit Hanım, Elif'i karşısında görünce hayatının şokunu yaşadı.

"BEN KENDİ İSTEĞİMLE EVDEN AYRILDIM"

Canlı yayında Ümit Hanım telefonu Elif'e uzattı. Elif ise, " Beni kaçırmadı. Ben kendi isteğimle evden ayrıldım. Ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Elif'in saklandığı çatı katı da gösterildi.

Esra Erol canlı yayında Elif'le konuştu. Stüdyoya gelen Elif Yıldırım canlı yayında sinir krizi geçirdi.

"O ÇATI KATINI MI LAYIK GÖRÜYORSUN KENDİNE?"

Esra Erol sinirlerine hakim olamayarak, "Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yerinde giden Erol, sinirden nefesi kesildi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Yaptığı konuşmayla gündeme oturan Esra Erol anne babalara çağrıda bulundu.

"Lütfen çocuklarınızı aile içinde özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin dertlerini dinleyin, onlar biriyle arkadaşlık yaptığında çevre ve mahalle baskısıyla asla onları yok saymayın. Kimle arkadaş ailesi nasıl diye o insanları yakından tanıyın bırakın bu baskıları bırakın giyimlerine kuşamlarına karışmayı, onların zihinleriyle maneviyatıyla onlarla daha fazla ilgilenin en önemlisi bu. Reşit olma yaşı yükseltilmelidir.

Aynı isyanı 2 çocuklu adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın, lütfen reşit olma yaşı daha da yukarı çıkarılsın. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Hayatındaki en önemli şeyin eğitim olduğunu üniversite eğitimi ve meslek seçiminin ne demek olduğunu bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları gerektiğini öğretin. 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum, onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz. Kendi eşine çocuğuna babalık yapamayan düzgün duramayan birinden sana ne hayır gelir. Gerçekten çok üzülüyorum."