Magazin Esra Erol'a damga vuran olay! Herkesin ağzı açık kaldı

Esra Erol'a damga vuran olay! Herkesin ağzı açık kaldı

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Esra Erol'a damga vuran olay! Herkesin ağzı açık kaldı

Esra Erol'da programında izleyenlerin hayrete düşüren bir olay yaşandı. Mağduriyetini gidermek için programa katılan Mehmet Bey, iş arkadaşı Ebru'nun kendisini 535 bin lira, arkadaşlarını ise farklı miktarlarda dolandırdığını iddia etti. Bunun üzerine yüzleştirilmek üzere yaşlı adamın karşısına çıkarılan kadın, parayı borç olarak aldığını söyleyerek, "Biraz geciktirmiş olabilirim. Ahlaksız teklifte bulundular. Karşılığında parayı aldım" diyerek kendisini savundu.

31 Mart 2021, Çarşamba 15:08 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, iki eltinin yufkacı Muammer'e kaçma olayının yankıları henüz dinmemişken, akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Programın bugün ekrana gelen bölümünde Mehmet isimli bir şahıs, kendisinden 36 yaş küçük iş arkadaşı Ebru adlı bir kadın tarafından 535 bin lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaların ardından Esra Erol, canlı yayında yaşlı adamla kadını yüzleştirdi.

"AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDULAR"

Parayı borç olarak aldığını dile getiren kadın, 2 yıl önce aldığı 535 bin lira için "Biraz geciktirmiş olabilirim" sözleriyle kendisini savundu. Bunun üzerine yaşlı adam, kadının sözlerini yalanlayarak Ebru'nun daha önce de başka erkeklerden aynı şekilde para aldığını belirtti. Ancak dolandırıcı olarak iddia ettiği Ebru ise, "Ahlaksız teklifte bulundular. Karşılığında, ben de paraya ihtiyacım olduğu için ve ailem zor durumda olduğumu bilmediği için kabul ettim" itirafında bulundu.

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Genç kadının sözleri sonrası Esra Erol ve stüdyodakiler hayrete düştü. Ebru adlı kadın, daha sonra ahlaksız teklifin aslında tecavüz olduğunu iddia ederek, "Yayında bunu söylemeyecektim aslında, tecavüz olduğu için" dedi.


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