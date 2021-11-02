'Esra Erol'da Ümit Aslan, kızı Gülseren'in kayıp olduğunu bildirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren'i buldu. Ünlü sunucu, bugün anne ve kızını karşı karşıya getirdi. Sabah'ın haberine göre, 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, "Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek canlı yayında fenalık geçirdi. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

ESRA EROL, GÜLSEREN'İ BULDU

'Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kızı Gülseren'in kayıp olduğunu belirten Ümit Aslan, Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren'i buldu. Ünlü sunucu, Gülseren'in İstanbul'da bir müzikholde çalıştığını ortaya çıkardı.

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Gülseren, kendisini mağdur eden Hakan Örs'ten şikayetçi oldu. Ardından da Gülseren'in mağdur edildiği adreslerin tespiti için de başvurduğu belirtildi. Ünlü sunucu, bugün anne ve kızını canlı yayında karşı karşıya getirdi.

4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, "Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek canlı yayında fenalık geçirdi.

Gülseren, "Kocamdan boşansam bile eski evime dönmek istemiyorum. Üvey babam beni sürekli dövüyor. O beni hastanelik etmişti. Darp raporu almıştım. Sürekli kavga ve şiddet var. Şiddetin olduğu yerde kim durur Esra Hanım?" dedi.

Esra Erol ise Gülseren'e, "Çok haklısın. Kadın sığınma evinde kalmak ister misin?" diye sordu.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Gülseren, kadın sığınma evine gitmek istemediğini belirtirken araya annesi Ümit Aslan girdi. Anne, kızının uyuşturucu madde kullandığını ve tedavi olmasını istediğini açıkladı.

Tam bu sırada ise Gülseren sinirlerine hakim olamayarak fenalık geçirdi. Genç kız kendisine iftira atıldığını belirtti.

Daha sonra canlı yayına Gülseren'in eşi Murat bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu. Murat Bey, "Gülseren benim boynumu tüm Türkiye'nin karşısında yere eğdirdi." dedi.



























