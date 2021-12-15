Türkiye Esra Erol’da akılalmaz bir olay daha! 'Kocanı fenomen yaptın, çatla patla'

Esra Erol’da akılalmaz bir olay daha! 'Kocanı fenomen yaptın, çatla patla'

Türkiye

Esra Erol’da akılalmaz bir olay daha! 'Kocanı fenomen yaptın, çatla patla'

Esra Erol'un ATV’de yayınlanan programına başvuran Songül Döner, 47 yıllık eşinin kendisini terk ederek 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu söyledi. Canlı yayına bağlanan Muzaffer Döner ise "Ben zeki ve yakışıklı biriyim. Kocanı fenomen yaptın, çatla, patla" diyerek dans etti.

15 Aralık 2021, Çarşamba 13:05 Son Güncelleme:
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ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programına katılan 64 yaşındaki Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.


Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Döner, "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi.

Canlı yayına katılan Muzaffer Döner, zeki ve yakışıklı olduğu için fenomen olduğunu ifade etti. "Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın. Yarasın canıma canıma. Sen çatla, seni bitirdim, boşuyorum" diyerek canlı yayında oynamaya başladı.

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