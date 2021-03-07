Türkiye Esra Erol'da programında fuhuş itirafı yapan Zeynep'e şok tehdit

Esra Erol'da programında fuhuş itirafı yapan Zeynep'e şok tehdit

Türkiye

Esra Erol'da programında fuhuş itirafı yapan Zeynep'e şok tehdit

Esra Erol'un programında, 7 kişi kaldıkları evde fuhuş yapıldığını itiraf eden Zeynep ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 19 yaşındaki Zeynep fuhuş itirafıjndan sonra gözaltına alınan Halil isimli gencin kendisini tehdit ettiğini söyledi.

07 Mart 2021, Pazar 13:09 Son Güncelleme:
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Esra Erol'un programına katılan Zeynep, geçtiğimiz günlerde anlattıklarıyla bir fuhuş çetesini çökertmişti. Yaşanan olayın ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 19 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ismini verdiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Halil isimli gençten tehdit mesajı aldığını söyledi.

Esra Erol'un programına katılan Zeynep, geçtiğimiz günlerde anlattıklarıyla bir fuhuş çetesini çökertmişti. Yaşanan olayın ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 19 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ismini verdiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Halil isimli gençten tehdit mesajı aldığını söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Gürcinaz isimli kadın, 3. kez evden kaçan kızı Zeynep'in bulunması için yardım istedi. Kısa sürede bulunan Zeynep, anlattıklarıyla bir fuhuş çetesinin çökertilmesini sağladı.

İTİRAFLARIN ARDINDAN TUTUKLANDILAR 

19 yaşındaki Zeynep, Esenyurt'ta Aysel adlı bir kadının kendisini evine götürdüğünü anlatmıştı. Ancak evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca Zeynep'ten peş peşe flaş itiraflar geldi.

Genç kız, aynı evde yedi kişi yaşadıklarını, Aysel'le haftalık 700 liraya anlaştığını canlı yayında itiraf edince polis harekete geçip olayda adı geçenler tutuklanmıştı.

"HALİL EVLERİNİ FUHUŞ ÇETESİNE KİRALIYOR" İDDİASI 

Fuhuş çetesiyle ilgili tüm bildiklerini anlatan Zeynep, Halil isimli birinin kiralık evlerini bu iş için kullandığını ve çeteye yardım ettiğini ileri sürdü. Açıklamanın ardından gözaltına alınan Halil ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Esra Erol'un programına davet ettiği Halil, canlı yayına çıkmak istemedi ancak babasını yolladı. Yayına çıkıp oğlu hakkındaki iddiaları yalanlayan baba, Zeynep ve annesinin tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti.

HALİL, ZEYNEP'İ TEHDİT Mİ ETTİ? 

Tüm bu yaşananların ardından önceki akşam sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Zeynep, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Yarım saat canlı yayın yapan Zeynep'in yayınını izleyen Halil'in "Ben Halil, kurtuldun mu sandın benden" diyerek tehdit mesajı attığı iddia edildi.

"KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPMASIN" 

Dün Esra Erol'un canlı yayına katılan Zeynep ise "Gel buraya söyleyeceklerini karşımda söyle, klavye delikanlılığı yapma" diyerek tepki gösterdi. Tehdit iddiasının ardından söz hakkını kullanan Halil ise "Yazıyı yazan ben değilim" diyerek iddiaları yalanladı.

Günlerdir Zeynep'in evine dönmesi için uğraşan Esra Erol ise yaşananların ardından Zeynep'i sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

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