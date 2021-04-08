Türkiye Esra Erol'da tüm stüdyo buz kesti: Eşim ile sevgilimi ben tanıştırdım

Esra Erol'da tüm stüdyo buz kesti: Eşim ile sevgilimi ben tanıştırdım

Türkiye

Esra Erol'da tüm stüdyo buz kesti: Eşim ile sevgilimi ben tanıştırdım

Esra Erol'a katılan Tayfun ve Reyhan çifti, kızları Esengül Demirdöven, damatları Soner Demirdöven'in zoruyla sahte hocaya gittiğini, hocanın 'boşanıp gel' demesi üzerine damatlarından boşandığını iddia etti. Canlı yayına bağlanan kadının sözleri ise herkesi şaşırttı: Eşim ile sevgilimi ben tanıştırdım.

08 Nisan 2021, Perşembe 18:53 Son Güncelleme:
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Esra Erol'a katılan Tayfun ve Reyhan çifti bir canlı yayına katıldı. Zonguldak'tan katılan çiftin iddiası şok etkisi yarattı. Çift, kızları Esengül Demirödeven damatları Soner Demirdöven'in zoruyla sahte hocaya gittiğini, hocanın 'boşanıp gel' demesi üzerine damatlarından boşandığını iddia etti.

"Eşim Soner ile Ömer'i tanıştırdım"

Eşinden boşanıp Ömer Özer'in yanına kaçan Esengül Demirdöven, "sosyal medyadan Ömer ile arkadaş olduk. Eşime biri ile tanıştığımı söyledim" deyince herkes şoke oldu.

Esengül canlı yayında, "Eşim Soner ile Ömer'i tanıştırdım. Hep birlikte arkadaş olduk. Eşinin de arkadaşı oldu. Sonra ben aradan çekildim. Ama sonra kocamla anlaşmalı olarak boşanıp Ömer ile birlikte kaçtım. Esengül, Ben, Soner ile birlikte anlaştım ve aileme bir şey söylemedim.

"Kocam baskı altında söyledi"

Öte yandan Soner'in savcılığa verdiği ifadede, 'ben 5 ay önce Ömer Özer'le hoca olarak tanıştım. Ömer, karımı tedavi ediyordu. Karımı tedavi ettiği için de aile ilişkinizde sorun var, siz boşanırsanız karını bana gönderirsen sizin yuvanızı kurtarırım' demiş.

Esra Erol ise verilen ifade ile ilgili 'kocan neden böyle bir ifade verdi' diye sorunca Esengül, 'kocam baskı altında söyledi' deyince herkes çılgına döndü.

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