İş insanı Ali Özbir ile evli olan ve iki erkek çocuğa sahip olan Esra Erol'un şimdi de bir kız bebeğe hamile olduğu konuşuluyor.

Bu iddiaların sebebi ise eşi Ali Özbir'in bir takipçiye verdiği yanıt.

Özbir, bir takipçinin'Sanırım bir hamilelik var' yorumuna, 'Evet bir tane kız inşallah' yanıtını verdi. Özbir'in bu yanıtı, Esra Erol'un hayranlarını heyecanlandırdı.

YANLIŞ ANLAŞILMA

Öte yandan, Esra Erol, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hamile olmadığını belirterek 'Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Bebek de yok, müjde de.' dedi.

Esra Erol-Ali Özbir çiftinin 8 yaşında İdris Ali, 4 yaşında Ömer Erol isminde iki çocukları var.



