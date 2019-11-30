2 hafta önce Esra Erol'un programına katılarak eşinin kişisel temizliğine önem vermemesi iddiası ile eşinden ayrılmak istediğini söyleyen Melahat'ın 2 çocuğu için DNA testi yapıldı. 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat'ın, eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından DNA testi isteyen eşi Ramazan B., 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat. ile tek celsede boşandı.

Test öncesinde Melahat ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğu iddiasında bulunmuştu. Çocuktan haberi olmadığını söyleyen Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.

İkinci çocuğunun babası değilmiş

Yayınlanan son programın canlı yayınında Melahat'in 2 yıl birlikte olduğu Mehmet Muhammet Güneş'in DNA testi sonucunu açıkladı. DNA testi sonucuna göre, Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş de çıkmadı.





Bu sonucu duyan Melahat ise büyük bir şok yaşadı.