Son dakika haberlere göre, Esra Erol'da günlerdir konuşulan fuhuş çetesi çökertildi. Aysel Güngör ve İsmail Güngör tutuklandı. Öte yandan Sözde İsmail ve Aysel'in evinde çocuklarına bakıcılık yaptığını söyleyen Özbek vatandaşı Melek’in 1 yıl önce doğum yaptığı ve bu bebeğin çalındığı iddia edildi. Esra Erol ise çalınan bebeğin bulunduğu haberini verdi.

Esra Erol'un dün yayınlanan son bölümde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye günlerce Zeynep canlı yayında şok itiraflarda bulundu. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt’ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü açıkladı.

Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca peş peşe itiraflar geldi. Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep, Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık 700 liraya anlaştıklarını itiraf edince stüdyoda ortalık karıştı.

Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan anne Gürcünaz'ın yayına çıkarak aradığı kızı Zeynep, Türkiye'nin gündemine oturdu.

19 yaşındaki Zeynep, 3. Kez kaçınca ekipler peşine düştü. Daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini açıkladı.

Zeynep, annesi Gürcünaz'a karşı kötü davranınca zavallı kadın canlı yayında baygınlık geçirdi.Zeynep yayına katıldığı ilk gün Aysel’in kendisini bulduğunu ve evine götürdüğünü itiraf etmişti.

Ancak dün canlı yayında bombaları peş peşe patlattı. Her şeyi planladıklarını, söyleyecekleri yalanı birlikte planladıklarını itiraf etti.

Aysel söylenenlerin ardından, Zeynep’i bana Halil getirdi. Para kazanmak istediğini söyledi, Haftalık 700 lira alırım dedi.”

Zeynep söylenen bu sözler üzerine, “kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail” dedi. Aysel’in bu suçlamayı kabul etmemesi üzerine ortalık karıştı.

CANLI YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Canlı yayında gerçekleşen itiraflardan sonra Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Alibeyköy Polis Merkezi Aysel Güngör ve İsmail Güngör çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Esra Erol, Aysel Güngör ve eşi İsmail Güngör’ün bugün Büyükçekmece 2.Sulh Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkarak fuhuşa teşvik, fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve olayda ismi geçen Halil Boral’ın ise serbest bırakıldığını açıkladı.

Aysel ve İsmail Güngör’le ilgili 3 ayrı adrese baskın düzenlendi. Evlerde aramalar yapıldı. Öte yandan Halil Boral da yaşadığı adresten gece 01:30 sıralarında polis tarafından gözaltına alındı.

FLAŞ GELİŞME

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında günlerdir konuşulan olayda bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Sözde İsmail ve Aysel'in evinde çocuklarına bakıcılık yaptığını söyleyen Özbek vatandaşı Melek’in 1 yıl önce doğum yaptığı ve bu bebeğin çalındığı iddia edildi. Esra Erol ise çalınan bebeğin bulunduğu haberini verdi.

Melek isimli şahıs" Doğum yaptıktan sonra Yeşim Sezer isimli şahıs bebeğimi bir akrabasına verdi. Bir daha çocuğumu hiç göremedim. Yeşim Sezer bana para karşılığı fuhuş yaptırıyordu" diyerek bugün Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikâyette bulundu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü operasyonda ise konuyla alakalı 4 kişi gözaltına alındı.



