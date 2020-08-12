Magazin Esra Eron ile Efe Gürsoy'un ayrılığı 4 ay sürdü

Esra Eron ile Efe Gürsoy'un ayrılığı 4 ay sürdü

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Esra Eron ile Efe Gürsoy'un ayrılığı 4 ay sürdü

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan ve karantina günlerinde ayrılan Esra Eron ile Efe Gürsoy aşkı 4 ayın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Deniz BOY / POSTA

12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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2002 Miss Turkey Güzellik yarışması 3’üncüsü Esra Eron, 2008’de evlendiği Murat Aşık’tan 2013’te boşanmıştı. 2016’da da Efe Gürsoy ile aşk yaşamaya başlamış, karantina günlerinin ortasında nisanda ayrılmışlardı. Esra Eron, “Nereden başlıyorduk! İlk önce seviyor muyduk, yoksa güveniyor muyduk?” sözleri ile sosyal medya hesabından Efe Gürsoy’a taş atmıştı. Ama eski sevgililer birbirlerini unutamadı. Barış sağlandı, ilişki yeniden başladı. Önceki akşam Çeşme Boop’taydılar.

Esra Eron çıkışta, “Corona ayrılığı, corona birleşimi oldu tekrar. Her şey yolunda, tatil yapıyoruz” dedi.

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