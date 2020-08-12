2002 Miss Turkey Güzellik yarışması 3’üncüsü Esra Eron, 2008’de evlendiği Murat Aşık’tan 2013’te boşanmıştı. 2016’da da Efe Gürsoy ile aşk yaşamaya başlamış, karantina günlerinin ortasında nisanda ayrılmışlardı. Esra Eron, “Nereden başlıyorduk! İlk önce seviyor muyduk, yoksa güveniyor muyduk?” sözleri ile sosyal medya hesabından Efe Gürsoy’a taş atmıştı. Ama eski sevgililer birbirlerini unutamadı. Barış sağlandı, ilişki yeniden başladı. Önceki akşam Çeşme Boop’taydılar.

Esra Eron çıkışta, “Corona ayrılığı, corona birleşimi oldu tekrar. Her şey yolunda, tatil yapıyoruz” dedi.