Esra Hankulu neden ve nasıl öldü? Esra Hankulu kimdir?

Esra Hankulu, Mamak, Akdere’deki evinde ölü bulundu. Emniyet ekiplerine ifade veren arkadaşları gen kadının psikolojisi iyi olmadığı için o gece Esra Hankulu’nun evinde olduklarını, orada olan isimler arasında ise Ümitcan Uygun’un da olduğunu kaydetti. Olayın ardından Ümitcan Uygun göz altına aldın. Peki, Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu neden ve nasıl öldü? İşte olayın ayrıntıları…





ESRA HANKULU KİMDİR?

Esra Hankulu hakkında internette çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak, Esra Hankulu’nun 25 yaşında olduğu ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenildi.

ESRA HANKULU NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Emniyet ekipleri, gelen ihbar üzerine Ankara Mamak’ta Akdere Mahallesi'nde gittiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda ise cansız bedenin Esra Hankulu’na ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri soruşturmayı derileştirdi ve tanıkların verdiği ifadelerden, genç kadının en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre Esra Hankulu'nun ölüm nedenini uyuşturucu kullanımından kaynaklı olarak kayıtlara geçti.

Fakat, ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği aktarıldı. Arkadaşlarının o gece Esra Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Polise ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da o evde olduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler.

Aynı zamanda Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı kaydedildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.