Türkiye Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili flaş gelişme! Ümitcan Uygun hakkında karar verildi

Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili flaş gelişme! Ümitcan Uygun hakkında karar verildi

Türkiye

Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili flaş gelişme! Ümitcan Uygun hakkında karar verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun’un da bugün gözaltına alındığını açıkladı. Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

06 Ağustos 2021, Cuma 21:37 Son Güncelleme:
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Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası, ’@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

MAHKEMEYE SEVKEDİLDİ

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında, 3 Temmuz’da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Şüpheliler burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Ardından şüpheli Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, mahkemeden diğer iki şüpheli hakkında ise "suç delillerini karartma" suçundan, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun ’kasten öldürme’ suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-AA

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