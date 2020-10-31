Esra isminin anlamı nedir? Esra isminin ebced değeri nedir?

Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Esra ismidir. Esra ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Esra isminin anlamı nedir? Esra ne demek? Esra isminin ebced değeri nedir, sorularına cevap arıyorlar. İşte Esra ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

1. Kainat

2. İçinde Küçük Kor Parçaları Bulunan Kül

3. En çabuk, pek çabuk. (Enam 62. ve Yunus 21. ayetlerde geçer.)

4. Esir, tutsak. (Enfal Suresi 67-70)

5. Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Karanlıkta yol gösteren, anlamlarını taşır.

Esra isminin ebced değeri nedir?

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Esra isminin özellikleri nelerdir?

Aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.







