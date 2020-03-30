Esra Oflaz Güvenkaya, corona virüse yakalandı

Hayırseverliği ile bilinen iş insanı dün şu açıklamayı yaptı:

“Kızımın eğitimi için bulunduğumuz Londra’dan Türkiye’ye döndükten sonra kendimizi evde karantinaya aldık. Maalesef bende hiç ateş yapmadan, hafif sinüzitten bir anda akciğerlerimde büyük hırıltı, öksürük krizi ve nefes darlığına döndü. Sonrasında testle anlaşıldı ki, corona virüs kökenli zatürreye çevirmiş. Hastanede emin ellerdeyim.”





Kızının sonucu negatif

Esra Oflaz Güvenkaya’nın kızı Almila’nın testi ise negatif çıktı.







