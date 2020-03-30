Magazin Esra Oflaz Güvenkaya, corona virüse yakalandı

Esra Oflaz Güvenkaya, corona virüse yakalandı

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Esra Oflaz Güvenkaya, corona virüse yakalandı

Esra Oflaz Güvenkaya, tüm dünyayı etki altına corona virüs nedeniyle hastanede.

30 Mart 2020, Pazartesi 08:27 Son Güncelleme:
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Hayırseverliği ile bilinen iş insanı dün şu açıklamayı yaptı:

“Kızımın eğitimi için bulunduğumuz Londra’dan Türkiye’ye döndükten sonra kendimizi evde karantinaya aldık. Maalesef bende hiç ateş yapmadan, hafif sinüzitten bir anda akciğerlerimde büyük hırıltı, öksürük krizi ve nefes darlığına döndü. Sonrasında testle anlaşıldı ki, corona virüs kökenli zatürreye çevirmiş. Hastanede emin ellerdeyim.”


https://www.instagram.com/p/B-UUu0lAi7w/

Kızının sonucu negatif

Esra Oflaz Güvenkaya’nın kızı Almila’nın testi ise negatif çıktı.


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