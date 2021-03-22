Esra Sönmez: Hamile çekimi 28-34 haftalar arasında yapılmalı

"Anne olduktan sonra çocuklarımın her anını kaliteli olarak ölümsüzleştirmek istedim. Bu nedenle profesyonel anlamda eğitimler ve ekipman aldım. Daha sonra kazanmış olduğum bu kabiliyet ailelerle paylaşmak istedim çünkü onarı anlayabiliyordum" diyen doğum ve bebek fotoğrafçısı Esra Sönmez fotoğraf çekimi ile ilgili bilgiler verdi.

Fotoğraf çekimlerinin bebeklere etkisi

Uzmanlar, yüksek ışığın gözün retina tabakasında görme alanını etkileme riski olduğunu belirtiyorlar. Doğum ve yeni doğan çekimlerinde flaş kullanılmasını önermiyorum.

Hamile çekimi ne zaman yapılmalı?

Hamile çekimi en ideal 28-34 haftalar arasında yapılmaktadır. Hamile çekiminde önemli olan noktalar şunlardır; annemizin karnının belirgin olması, ödemlerin başlamamış olması, eğer dış çekim ise annemizin rahat hareket edebiliyor olması.

Yenidoğan çekiminde dikkat edilmesi gerekenler

Bebeklerin genellikle uyuduğu ve istenilen pozları rahatça verdikleri günler olan doğumdan sonraki ilk 5-15 gün içerisinde yenidoğan çekimi gerçekleştirilmelidir. Bu süreyi aileler ne kadar geciktirirse pozlandırmalar da o kadar sınırlı olacaktır. Bebekler büyüdükçe daha ayık oluyorlar ve sürekli hareket ettikleri için bazı pozlandırmalar yapılamıyor.

Hangi doğum türlerinde fotoğraf çekimi yapılabilir?

Tüm doğum türlerinde fotoğraf çekilebilir. Normal doğum, sezaryen, epidural, spinal, suda doğum.