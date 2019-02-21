Esra Sönmezer, üç yıl sonra tiyatroya döndü

Önceki akşam Akmerkez'de görüntülenen Esra Sönmezer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen oyuncuları Tamer Karadağlı, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan ile birlikte 'İkinin Biri' oyununda yer alan Sönmezer, provadan geldiğini söyledi.

Tiyatroya ara verdiğini ve üç yıldır teklifleri kabul etmediğini dile getiren Sönmezer, "Daha önce Volkan Severcan ile aynı dizide oynadık. Volkan teklif edince 'yok' diyemedim. Ekip zaten birbirini tanıyor. Çok güzel bir ekibimiz var" şeklinde konuştu. (Milliyet)