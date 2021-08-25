Kartal'da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp evden ayrılan güvenlik görevlisinin iki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturarak, cinayeti onun üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre geçen pazar annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü.









KIZ KARDEŞİNİN ÜZERİNE ATMAYA ÇALIŞTI

Özcan, dün saat 21.30 sıralarında cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini öldürüp sonra intihar ettiğini söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.



