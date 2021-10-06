Türkiye Esrarengiz ölüm! Temizlik yapmak için gittiği evde cansız bedeni bulundu

Esrarengiz ölüm! Temizlik yapmak için gittiği evde cansız bedeni bulundu

Türkiye

Esrarengiz ölüm! Temizlik yapmak için gittiği evde cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta Necmiye Çavdar (40), temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu.

06 Ekim 2021, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kentte görev yapan doktor M.G.'nin evine temizlik için giden Necmiye Çavdar'dan, yakınları haber alamadı. Durumdan şüphelenen yakınlarının ulaştığı doktor M.G., eve gittiğinde Çavdar'ı yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Çavdar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çavdar'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çavdar’ın ölüm haberini alan yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Necmiye Çavdar’ın evde temizlik yaparken düşüp başını vurduğu şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)

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