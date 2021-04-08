Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir video ile yapılan açıklamada, Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray camiasının ihtiyaç duyduğu iradeyi yerine getirmek için sorumluluk almaya hazır olduğunu ve Sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir video ile yapılan açıklamada, Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray camiasının ihtiyaç duyduğu iradeyi yerine getirmek için sorumluluk almaya hazır olduğunu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı’na adaylığını koyduğunu belirtti. Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray’da farklı düşünceleri de önemle dikkate alarak, sevgiyi, saygıyı, birlik ve beraberliği, camia içi barışı tesis etmek, amatör şubelere ve amatör sporculara önem vererek her dalda sportif başarı elde etmek, dengeli ve bağımsız bir mali yapı ile ekonomik olarak düze çıkmak için genç değerleri de içine alan, deneyimli, olgun ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarının altını çizdi.

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına seçilmesi halinde;

- Spor dünyasında Galatasaray aleyhine oluşturulmaya çalışılan haksız düzene çok kararlı bir şekilde karşı durulacağını, oynanmaya çalışılan oyunları sadece izleyen taraf olmayacaklarını,

- Finansal anlaşma ve düzenlemelerin Galatasaray çıkarları doğrultusunda yeniden gözden geçirileceğini,

- Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin tek taraflı, haksız bir şekilde borçlandırılmasının durdurulacağını,- Galatasaray Spor Kulübü’nün kolektif mülkiyetinin devam ettirileceğini,

- Sportif başarıya bağlı olmadan, çağdaş gelir getirici çalışmalarla Galatasaray markasının her anlamda daha da değerli kılınmasını hedeflediklerini,

- Kurumsal iletişime daha fazla önem verileceğini ve itibarlı bir temsiliyet ortaya koyulacağını,

- Galatasaray’ın tüm değerleriyle birlikte açıklık, netlik, kesinlik, tutarlılık ve itibar odaklı çalışılacağını ve Galatasaray’ın saygın kimliğinin tekrar sağlanacağını özellikle vurguladı.

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray’ın zengin insan kaynakları potansiyeli içinden göreve talip olan, kendi alanlarında yetkin ekip arkadaşlarını önümüzdeki günlerde teker teker tanıtacağını ve Galatasaray’ın ihtiyaç duyduğu çözümlerin yanı sıra, çağdaş ve yenilikçi projelerin de somut bir şekilde ayrıca ortaya konulacağını belirtti.

“GALATASARAY’A GÜVEN” sloganı ile seçim kampanyasını başlatan Eşref Hamamcıoğlu, 540 yıllık kökleşmiş bir kültür ve geleneğin içinden doğmuş, 115 yıllık değerli geçmişi olan GALATASARAY SPOR KULÜBÜ’NÜN aşılamayacak hiçbir sorununun olamayacağına inanıyor.

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