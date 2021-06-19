Galatasaray Lisesi mezunu olan Eşref Hamamcıoğlu, üniversite eğitimini ise Sorbornne Üniversitesi’nde tamamladı Uzun süre üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan iş insanı edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirmek adına kendi şirketlerini kurdu. İşte Eşref Hamamcıoğlu hakkında merak edilenler…

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? EŞREF HAMAMCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini ise 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulunan, Eşref Hamamcıoğlu 1992-2012 yılları arasında Sodexo’da kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptı.

İş hayatında edindiği bilgi ve tecrübelerini değerlendirmek üzere UP Hizmet Yönetim Çözümleri Danışmanlık Şirketi’ni ve Optimal Yiyecek İçecek Çözüm Geliştirme Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ni kurdu.

1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde bulunan Eşref Hamamcıoğlu, 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2018-2021 yıllarında da Divan Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

TÜSİAD ve Türk Fransız Ticaret Derneği gibi çeşitli dernek üyelikleri mevcut olan Hamamcıoğlu, 2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı Başkanı ve TÜSİAD’da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

Yine TÜSİAD’da “Fransa Çalışma Grubu” bünyesinde Türkiye ileFransa arasındaki ekonomi ve tanıtıma dayalı faaliyetlerde bulunan Eşref Hamamcıoğlu, TÜSİAD/Institute’de Bosphore’un kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir.

İngilizce ve Fransızca bilen Eşref Hamamcıoğlu, evli bir çocuk sahibidir.

İŞTE EŞREF HAMAMCIOĞLU’NUN LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER

Asil:

Tuncer Hunca,

Osman Kocaman,

Hayri Gürkan Eliçin,

Levent Yaz,

Ahmet Arif Bağlıca,

Ahmet Cemal Özgörkey,

Cevat Genç,

Cenk Nuri Soyer,

Ecem Tezel Aldanmaz,

Ahmet Yavuz.

Yedek: