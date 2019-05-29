Yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak bugün defnedildi. Eşref Kolçak internette merak ediliyor. Peki, Eşref Kolçak kimdir? İşte Eşref Kolçak ile ilgili merak edilenler…

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927’de Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul’a gelen Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsünü bitirdi.

1944 yılında Atilla Revü Operetinde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947’de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile beraber oynadığı "Fedakar Ana" filmi oldu.

1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak öne çıkan Kolçak’ın, Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200’e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Kolçak, ses sanatçısı Harun Kolçak’ın da babasıydı.

EŞREF KOLÇAK’IN ÖDÜLLERİ

1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü



