Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Kolçak’ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.

Eşref Kolçak’ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.

EŞREF KOLÇAK'A 'BAŞKA HANGİ ARTİSTLER GELECEK?' DİYE SORMUŞLARDI

Harun Kolçak'ın cenazesinde de benzer bir olay meydana gelmişti ve usta sanatçı olayı şu sözlerle anlatmıştı:

"O insanların bu kadar terbiyesiz olacağını ben tahmin etmedim. Düşünebiliyor musunuz, cenazeye gelmiş biri bana “Başka hangi artistler gelecek, resim çektireceğiz" diye sordu. Bu nasıl bir insanlıktır! Evladımı mezara defnediyorum, gelmiş artistleri soruyorlar. Soranlar özellikle hanımlardı. Mezarlıktan kaçtım desem yalan olmaz. Bir yere kadar tahammül ettim. Bir yerden sonra patlayacaktım artık. Ben evladımı kaybetmişim, bana sorduğu lafa bak! Hâlâ yolda çevirip “Abi, biliyorsun cenazede ben de vardım” diyorlar. Varsan varsın kardeşim. Ne yapayım yani? Cenazede bana en güzel sürprizi Bedia Akartürk yaptı. Gemlik’teki cenazeye geldi. Başka da gelen olmadı. Ama çok büyük mutlulukla söylüyorum. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan iki otobüs, bir de ambulans tahsis etti. İstanbul’daki merasimden sonra otobüsler buraya kadar geldiler. Burada rezalet oldu."