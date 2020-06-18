Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan şehir: Basel

İsviçre Batı Avrupa’da, Schengen Bölgesi’nde yer alan ülkelerden biri. Bu topraklardaki ilk insan izleri 150 bin yıl öncesine dayanıyor. Daha sonraki yıllarda Julius Caesar’ın ordularının, Burgonya Krallığı’nın ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun geçtiği bu coğrafya, Orta Çağ’ın görkemli tarihi dokusunu hala şehirlerinde yaşatmaya devam ediyor. Ülkenin kültür turizminde öne çıkan şehirlerinden biri olan Basel, aynı zamanda ülkenin en büyük şehirlerinden biri olarak da biliniyor. Şehirden geçen Ren Nehri, Basel’i ikiye bölüyor. Büyük Basel ve Küçük Basel olarak iki bölgeye ayrılan şehir, doğal ve tarihi güzelliklerin bir arada bulunduğu, göz kamaştıran manzaralar sunuyor.

Basel’de ne yenir?

Fransızlar ve İtalyanlar ile komşu olan bu şehirde yemek konusunda sorun yaşamazsınız. İsviçre mutfak kültürü komşusu olan Alman, Fransız ve Kuzey İtalyan mutfağından etkilenmiştir. Şehre özgü pek çok yemeğin ünü yerel sınırları aşmış durumda. Çikolata ve peynirleri ile de haklı bir üne sahip. İsviçre’de 450’den fazla peynir çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Bu peynir çeşitliliği yemeklerine de yansıdı.

Peynir Fondü

Peynir, yanında ekmek ile birlikte geleneksel seramik fondü kabında servis edilir.

Basel Un Çorbası

Un, tereyağı, soğan ve et suyu ile birlikte yapılan geleneksel bir çorba.

Älplermagronen

Patates, makarna, peynir, krema ve soğan ile yapılan bir graten yemek.

Patates Mücveri

Rendelenmiş haşlanmış patates veya çiğ patates yağda kızartılır.

Birchermüesli

Yulaf gevreği, limon suyu, yoğunlaştırılmış süt, rendelenmiş elma, fındık veya badem ile yapılan kahvaltıları şenlendiren bir gıda.

İsviçre Çikolatası

Çikolata 16. yüzyıla Avrupa'ya geldi. 17. yüzyılda İsviçre'de de üretilmeye başlandı. 19. yüzyılın ikinci yarısında ise İsviçre çikolatası dünya çapında üne kavuştu. İsviçre’de çikolata yemek bir kültür.

Basel’de gezilecek yerler

Eğer Basel’deyseniz sabah kruvasan almak için Fransa’daki bir pastaneye gidebilir, akşam yemeğinde canınız pizza isterse İtalya’ya kadar gidip gelebilirsiniz. Şehrin içinden geçen Ren (Rhein) Nehri şehri Büyük ve Küçük Basel olarak ikiye böler. İki bölgeyi 5 adet köprü ile birbirine bağlanır. Bunlar arasında tam ortada bulunan Rheinbrücke (Ren köprüsü) 1244 yılında hizmete girdi.

Şehir festivalleri ve sanat etkinlikleriyle ünlüdür. Bu kapsamda her yıl yapılan Art Basel, kentin en önemli kültürel aktivitesi. Şehir ve yakın çevresinde 40 civarı müze arasında en eskisi Kunstmuseum Sanat Müzesi. Basel’de gezilmesi gereken yerler arasında Minster Kilisesi, St. Martin Kulesi, Jean Tinguely Çeşmesi, Schaulager, Fondation Beyeler, Augusta Raurica ve St. Jakob Parkı yer almakta.

Basel'de alışveriş için şehir merkezinde ünlü markaların büyük mağazalarını bulabilirsiniz. Şehir merkezindeki küçük sokaklarda yer alan mağaza, kafe ve restoranları keşfedebilirsiniz. Eğer her şey bir arada olsun isterseniz alışveriş merkezi olarak St. Jakob Park ve Stücki Park iyi bir alternatif olabilir.

Ren Nehri

Ren Nehri, yapabileceğiniz çok sayıda eğlenceli aktivite arasında en güzeli botlar ile Ren turu yapmak olacaktır. Şehri nehirden seyretmek ve bu kuvvetli akıntıda savrulmamak için tel ile bağlı botlar ile gezmek unutulmaz bir aktivite olabilir.

Antiken Museum Basel

Burada M.Ö. 4. yüzyılla M.S. 6. yüzyıl arasındaki Helen, Roma gibi uygarlıkların eserlerini görmek mümkün.

Basel Katedrali

Basel Katedrali mimarisi ile dikkat çekiyor. 1356 Basel depreminde yıkılan katedral daha sonra tekrar inşa edilmiş ve şehrin simgesi olarak İsviçre ulusal miras listesinde yer aldı.

Marktplatz

Hem yerel halkın hem de turistlerin buluşma noktası olan Marktplatz’da bulunan Hükümet Binası ve Belediye Sarayı görülmesi gereken yerler arasında. Hafta boyunca meydandaki Pazar kurulmakta ve taze sebze, meyve satılmakta. Burada yer alan renkli Belediye Sarayı’nı da gezebilirsiniz.

Augusta Raurica

Augusta Raurica, Romalı General Munatius Plancus öncülüğünde 8. yüzyılda kuruldu. 15.000 nüfuslu bir metropol olan bölge zaman içinde gelişerek önemli bir ticaret merkezi hâlini aldı. Alplerin kuzeyinde yer alan antik kent, Roma dönemine ait arkeolojik bir sit alanı ve açık hava müzesi. Ren Nehri’ne yakın kurulmuş olan bu antik kent içinde 10.000 seyirci kapasiteli bir antik tiyatro, tapınak ve su kemeri gibi eserler yer almakta.

Spalen Kapısı

Spalen Kapısı 1400’lü yıllarda inşa edildi. Günümüze sadece bir kapı ve saat kulesi ulaştı. Spalen, kentin üç kalıcı giriş kapısının en görkemli ve etkileyici olanı.

Tinguely Çeşmesi

Mekanik figürlerden oluşan eseri sanatçı Jean Tinguely 1977 yılında yapıldı. Çeşme havuzunda âdeta su dansı yapan 9 adet makine Basel’in ilgi çeken eserlerinden.