Eşsiz doğası ile Gümüşhane

Gümüşhane, kuzeyde Soğanlı ve Zigana dağlarıyla güneyde ise Otlukbeli, Çoruh, Kop ve Kelkit dağlarıyla sarmalanmış; dağların arasında tarıma elverişli topraklarla bezenmiş, aynı zamanda da ladinden köknara sarıçamdan meşeye kadar envai çeşit ağaç türleriyle dolu doğal bir yapıya sahip. Bu bitki örtüsü çeşitliliğinin yanı sıra mağara, şelale, baraj, yayla, göl ve kayak merkezi gibi yapıları da sınırları içinde barındıran Gümüşhane’yi satırlar arasında keşfetmeye başlamak isteyenleri yazının devamına bekliyoruz!

LİMNİ GÖLÜ

Gümüşhane merkezine 44 kilometre, sınırlarında yer aldığı Torul ilçe merkezine ise 20 kilometre uzakta olan Limni Gölü; aynı zamanda 2025 metre yükseklikte yer almasıyla adeta saklı bir hazine gibi. 2011 yılı itibarıyla Tabiat Parkı ilan edilen Limni Gölü’nde 720 dekarlık bir alana konuşlanmış bir göl ve o gölün etrafında konaklanabilecek evler, yürüyüş yolları ve mesire alanları yer alıyor. Limni Gölü özellikle fotoğrafçılık ve kamp tutkunları için zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılmayacağı bir destinasyon.

ARTABEL GÖLLERİ TABİAT PARKI

Gümüşhane şehir merkezinin batısında yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı fauna ve flora açısından zengin bitki örtüsüyle bütün bir günün nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir rotayı sizlere sunuyor. 18 adet buzul ve kraterden oluşan, parka da adını veren gölün ana ekseninde yer aldığı tabiat parkı 60 dekarlık bir alana yayılmış olup; en yüksek noktası olan Abdal Musa Tepesi ile 3331 metrelik rakıma ulaşmakta.

KARACA MAĞARASI

Gümüşhane ve ‘doğa turizmi’ söz konusu olduğunda tam olarak merkezde yer alan Karaca Mağarası; Gümüşhane şehir merkezinin 17 kilometre uzağında, denizden 1550 metre yüksekte bulunuyor. 1983 yılında bölge halkı tarafından keşfedilen Karaca Mağarası, 1996 yılında turizme kazandırılmış.

250 metreden uzun olduğu düşünülen mağarada dikit ve sarkıtlara yapılan ışıklandırmayla mağara içi ambiyans oldukça kuvvetlendirilmiş. Havasının, astım benzeri solunum hastalıklarına iyi geldiği iddia edilen Karaca Mağarası’nın yüksekliği ise ortalama 18 metre civarında.

ERİKBELİ YAYLASI

Gümüşhane’nin Tonya ilçesinde yer alan ve bir turizm merkezi olarak işletilen Erikbeli Yaylası; bölgedeki en hareketli doğal alanlar arasında ilk sırada geliyor. Öyle ki, ticari taksi ve şahsi araç ulaşımının yanı sıra yaz aylarında bölgeye minibüs seferleri düzenli olarak sağlanmakta. Turizm merkezinin içerisinde Erikbeli Yaylası’nın yanı sıra Kadırga, Zigana, Ken, Çatma Obası ve Sazalanı yaylaları da bulunuyor. 1800 metreyi aşkın yükseklikte yer alan bu yaylalar bölgesinde ise harika bir manzara, binlerce bitki çeşidinin yer aldığı nefis bir doğa ve pek tabi ki temiz hava ziyaretçileri karşılıyor.

KROM VADİSİ

Önemli bir geçiş noktası olarak kabul edildiği için, yüzyıllar boyunca pek çok farklı medeniyeti ağırlayan Krom Vadisi’nin (veya bilinen bir diğer adıyla Kromni Vadisi’nin) özellikle bölgede yer alan madenler ve dönem dönem 10 bin kişiye varan nüfusu barındırmasıyla tarihteki yeri ayrı. 1923’ten sonra bölgedeki köyler ve tarihi yerlerin sit alanı ilan edildiği Krom Vadisi’nde bir kısmı harap durumda olmakla birlikte iki manastır, 33 şapel ve 34 kilise yer alıyor. Vadide bulunan İmera Köyü, bir dönem bölgede yaşayan Rumlardan kalma evleri ve pazar yerlerini hâlâ olanca canlılığıyla barındırmakta.

KÜRTÜN BARAJI

1999’dan 2002 yılına dek Harşit Irmağı üzerinde inşa edilen, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Kürtün Barajı; Gümüşhane’den Tirebolu güzergâhına doğru seyahat edilirken bütün haşmetiyle görülebilir. Baraj çevresine yerleştirilmiş kamelyalarda piknik yaparak alabalık çiftlikleri seyredilebilir ya da balık tutmaya izin verilen barajda olta ile balık avcılığı yapabilirsiniz.

ZİGANA DAĞI TURİZM MERKEZİ

Trabzon Havalimanı’na 55, Gümüşhane şehir merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta olan; bu iki şehri birbirine bağlayan Zigana Dağı Turizm Merkezi aynı zamanda tarihi İpek Yolu’nun geçiş noktasında yer alıyor. Özellikle kış sporlarını sevenler için ideal bir tatil rotası olan Zigana Dağı Turizm Merkezi’nde yükseklik 1900 metre ile 2500 metre arasında değişmekte. Tesiste konaklamadan kır kahvesine, lokantadan manava kadar akla gelebilecek bütün hizmetler sunulmakla birlikte bölgede yer alan 200 metre genişlikteki kayak pistinde kayak eğitimi de alabilirsiniz.

Kaynak: https://neredekal.com/