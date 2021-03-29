Magazin Estetik ameliyatı olan Şeyma Subaşı hastanelik mi oldu?

Estetik ameliyatı olan Şeyma Subaşı hastanelik mi oldu?

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Estetik ameliyatı olan Şeyma Subaşı hastanelik mi oldu?

Bir haftadır paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı gündem oldu. Popo ve burun ameliyatı olan Subaşı, iddialara göre hastanelik oldu.

29 Mart 2021, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı uzun zamandır Instagram hesabından paylaşım yapmıyordu. Şeyma Subaşı’nın nerede olduğu ve neden paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

BURNU DÜŞTÜ İDDİASI

İddialara göre; Şeyma Subaşı iki ameliyat geçirdi ve ameliyatlar sonrası oldukça zor durumda kaldı. İlk olarak burun estetiği olan Şeyma Subaşı'nın, estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü öğrenildi. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği başına bela oldu. 

POPO ESTETİĞİ DE OLDU

Şeyma Subaş'nın, burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu öğrenildi. Gizlikalmasinmag sayfasının iddiasına göre; o ameliyatta da problem çıkması nedeniyle Şeyma Subaşı'nın ayağa kalkamadığı öğrenildi. Hem burun hem popo estetiği kötü geçen Subaşı'nın hastanede olduğu iddia edildi.

Şeyma Subaşı’nın Miami’de yanında olan Melisa Ilıcalı’nın, babası tarafından özel uçakla aldırıldığı ve Dominik'e gittiği ortaya çıktı.

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