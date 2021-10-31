Estetik ameliyatlar en çok meme üzerinde gerçekleştiriliyor

Tütüncü, "Yapılan estetik müdahaleler arasında meme küçültme estetiği (reduction mammaplasty) de mevcuttur. Göğüsteki irilik hastalarda sadece estetik görünüm açısında sorun yaratmaz. Aynı zamanda memelerde sarkma, sırt ve boyun ağrıları gibi çeşitli sorunlara da davetiye çıkarabilmektedir. Hatta zamanla kambur duruşun tek nedeni dahi olabilir. Nefes almada sıkıntı, bel fıtığı, sütyen askısının kan dolaşımını azaltması, uyuşukluk hissi gibi iri memeden kaynaklanabilen sorunlar meme küçültme ameliyatı ile giderilebilir” dedi.

MEME DİKLEŞTİRME ESTETİĞİ

Genetik faktörler, yaşlanma, kilo alıp verme, doğum, emzirme ve daha pek çok neden meme de sarkma meydana getirmektedir. Estetik cerrahi işlemler arasında yer alan meme dikleştirme estetiği (mastopeksi) sarkık bir görünüme bürünen göğüslerin daha dik ve daha estetik bir görünüm almasını amaçlar. Özellikle doğum sonrası emzirme sürecinde çok sayıda kadının ortak problemi olan sarkma neticesinde göğüs başı aşağıya doğru bakacak kadar deformasyon meydana gelebilir. Ancak meme dikleştirme estetiği memenin eski formunu ve dik görünümünü kazanmasına yardımcı olur.

MEME BÜYÜTME ESTETİĞİ

Kadınlar için küçük göğüslere sahip olmak, mutsuzluk nedeni olabilmektedir. Bu yüzden daha büyük göğüslere sahip olmak için ameliyat olan kadınların sayısı az değildir. Meme büyütme estetiği (augmentation mammaplasty) genel olarak göğüsün şeklini değiştirmek ve dolgunluğunu arttırmak ya da göğüsteki asimetrik görünümü düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen bir uygulamadır. Dünya genelinde en çok yapılan 2. estetik ameliyat, meme büyütme ameliyatıdır. Bu ameliyatlarda silikon protez şekil vermek için kullanılır. Aynı zamanda yağ enjeksiyonuyla da meme büyütme işlemi gerçekleştirilebilir. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi yarım beden kadar büyütme planlanıyorsa tek başına da kullanılabilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Tütüncü, “Cihandide Tekniği” ile hastalarının hem ağrı problemini, hem dikişlerin ele gelmesi sorununu, hem de kulağın tekrar açılma riskinin en aza indirgediklerini söyledi ve “Bu teknikte en önemli özellik ise hastanın kendi dokusundan hazırlanan ve plastik cerrahinin temel taşı olan fleplerin kullanılmasıdır. “Cihandide Tekniği”nde kıkırdağın kendisinden dikiş geçilmediği için bu denli oluşacak gerginlik ağrısını hastalar genellikle yaşamıyor” dedi.

PSİKOSOSYAL GELİŞİM AÇISINDAN ÖNEMLİ

Özellikle kepçe kulak problemi olan kişilere erken yaşta müdahale edilmesi hastanın psikososyal gelişimi açısından büyük önem taşır, ilkokul çağına gelmeden bu problemi yaşayan çocuklara ufak bir estetik operasyon yapılabilir.

HASTANIN İYİLEŞME SÜRECİ 2 GÜN

Ameliyat sonrasında iki gün içerisinde hastalar genellikle normal hayatlarına geri dönebilmektedir. Ameliyat sonrası özel bir bandajla, hastalar ameliyattan sonra aynı gün taburcu edilmektedir. İki gün sonra ise hastanın özel bandajı çıkarıp iki hafta boyunca özel bir bandajla dolaşması gerekiyor.

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