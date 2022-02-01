Estetik genç kadını ölüme götürdü! 'Yabancı cisim' enjekte edildi!

Kalça dolgusu yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin açılan davada beklenen Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Hazırlanan raporda Boyraz’a enjekte edilen dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verildiği anlatılırken, kalp, akciğer, böbrekler ve damar içinde yabancı cisim, yağ embolisine rastlandığı ve organ yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiği anlatıldı.





ARALARINDA BİR DOKTOR DA VAR

İstanbul Beylikdüzü’nde 24 Eylül 2020 tarihinde bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptıran 38 yaşındaki Kübra Boyraz hayatını kaybetmişti. Boyraz’ın ölümü sonrası başlatılan soruşturma sonunda aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya yeni bir rapor ulaştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Kübra Boyraz’a enjekte edilen dolgu uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi. Enjekte edilen dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu ölümün meydana geldiği anlatılan raporda, “Bu durumda kişinin tıbbi tanı ve tedavisinin yapılabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirsen şeker ve su verilerek merkezde tutulup daha sonra evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığı” belirtildi.

KALP, AKCİĞER, BÖBREKLER...

Yapılan otopside kalp, akciğer, böbrekler ve damar içinde yabancı cisim, yağ embolisine rastlandığı ve buna bağlı iskemi ve organ yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiği belirtilen raporda, kalçaya dolgu işleminin plastik cerrah, dermatolog yada medikal estetik sertifikalı bir doktor tarafından yapılması gerektiği anlatıldı. Gelen raporun ardından mahkeme Sağlık Bakanlığı’na yazı yazarak sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doğruya’nın tıp doktoru olup olmadığı, medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadıklarının araştırılarak dosyaya bildirilmesini istedi.

YARI BAYGIN ŞEKİLDE ÇIKTI

Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz Solmazgül'ün 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildiği anlatıldı.

Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi.

Şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

Damla GÜLER / milliyet.com.tr

İlgili Haberler Faturalarının yatırılmadığını öğrenen vatandaşlar polise koştu!







