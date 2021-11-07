Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) verilerine göre, bu yıl dünya çapında yaklaşık 11,36 milyon plastik cerrahi işlemi gerçekleştirildi. Listede Brezilya en fazla sayıda operasyonun gerçekleştirildiği ülke olurken, Brezilya'yı sırasıyla ABD, Meksika, Rusya ve Hindistan izledi. Türkiye ise Almanya ve İtalya'yı geride bırakarak 6'ncı sıraya yerleşti. Peki, dünya devlerinin yer aldığı bu listede Türkiye'nin 6'ıncı sırada yer alması ne ifade ediyor?

Milliyet’ten Eda Özdemir’in haberine göre; Estetik Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, ''Türkiye ve İstanbul, önemli bir insan trafiğine sahip. Bu da sağlık turizminde Türkiye'ye olumlu anlamda katkı sağlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın attığı doğru adımlar da Türkiye'nin sağlık sektöründe uluslararası platformda yükselmesine yardımcı oluyor. Bu estetik cerrahi için de geçerli" dedi.

'HEKİMLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

"Estetik cerrahide hastalar sağlıklı bireylerden meydana geldiği için sağlık turizmine en yatkın alanlardan biri. Türkiye'de yaklaşık bin 500 uzman plastik cerrahi alanında hizmet veriyor" diyen Prof. Dr. Reha Yavuzer, "Türk Estetik Cerrahi Derneği olarak bütün üyelerimizle gurur duyuyoruz. Hekimler çok yüksek bir başarı oranına sahip. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi daha da üst sıralarda görmeyi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

ESTETİK İÇİN NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR?

Türkiye'nin estetik cerrahide yabancı hastalar tarafından tercih edilen bir durak haline gelmesinin nedenlerini, Türkiye'nin geniş ve çok deneyimli bir hekim kadrosuna sahip olması, hastane kalitesi ile hastane servis düzeyleri, belli açılardan sağladığı fiyat avantajı ve ülkenin güzelliği olarak sıralayan Prof. Dr. Yavuzer, "Bu dört özelliği bir arada taşıyan başka bir ülke yok. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük" vurgusunu yaptı.

'KALİTEYİ YUKARIYA ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Dernek olarak Türkiye'deki estetik cerrahi alanını hem bilgi ve beceri hem de işlem kalitesi olarak yukarıya çekmek için yoğun olarak çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Reha Yavuzer, bu doğrultuda çok uluslu toplantılar, eğitim ve kurs programları gerçekleştirdiklerini söyledi. Dijital platformlarda gerçekleşen bu eğitimler, sadece uzman hekimlere yönelik değil, plastik cerrahi asistanları ve ekip çalışanları olan hemşire ve güzellik uzmanlarına da açık.

SAÇ EKİMİ, BURUN VE MEME AMELİYATINDA TÜRKİYE ZİRVEDE

Burun ameliyatı, saç ekimi ve meme ameliyatları Türkiye'de en fazla öne çıkan ameliyatların başında geliyor. Türkiye'nin marka değeri yukarıya doğru çıktıkça diğer uygulamalar için gelen hasta sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. Prof. Dr. Yavuzer, Türkiye'nin vücut şekillendirme, yüz gençleştirme, bacak ve gövde ameliyatlarında hatta ameliyatsız işlemler için de giderek daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Yavuzer, "Bu pazar dinamikleri içerisinde çok kaliteli hizmet veren yerler olduğu kadar maalesef belli bir kalitenin altında ve güvenlik tedbirleri yetersiz olarak hizmet veren yerler de var. Tüketicilerin sadece fiyata bakarak değil, mutlaka hem işlemi yapacak hekimin hem de işlem yapılacak yerin özellikleri ve referanslarıyla yol kat etmesi şart'' diyerek uyarıda da bulundu.

ABD, AVUSTRALYA, YENİ ZELANDA'DAN BİLE GELEN VAR

Türkiye, yurt dışından sağlık turizmi için en fazla yakın coğrafyalardaki ülkelerden rağbet görüyor. ''Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Azerbaycan ve Rusya başı çekiyor. Ancak pek çok hekim gerçekleştirdikleri başarılı ameliyatlar nedeniyle dünyanın her tarafından hasta alabiliyor. ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi çok uzak mesafelerden bile gelenler var'' diyen Prof. Dr. Yavuzer, bu yoğun trafiğin nedenlerinden birinin de Türkiye'de Avrupa'ya göre yüksek teknoloji kullanan klinik sayısının daha fazla olması olduğunu söyledi.

İSTANBUL AVRUPA'NIN LİDERİ KONUMUNDA

''Özellikle İstanbul, bu konuda tüm Avrupa'da lider konumda'' açıklamasında bulunan Prof. Dr. Reha Yavuzer, ''Türk Estetik Cerrahi Derneği olarak teknolojinin daha da yaygın kullanılması için endüstriyle ortak gerçekleştirdiğimiz pek çok toplantı oluyor. Bu toplantılarda yeni teknolojilerin tanıtımı ve bunların en iyi şekilde kullanımını, tüm plastik cerrahlara sürekli olarak anlatıyoruz'' diyerek estetik ameliyatlarda ve uygulamalarda teknolojiye hakim olmanın çok önemli olduğunun altını çizdi.