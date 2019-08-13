Estetik reklamlarına ceza yağdı

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; “Dışarıdan dokunulduğunda anlaşılmayan silikon popo büyütme protezi takılır, kalkın çocuklar botox yaptırmaya gidiyoruz. Bu resimdeki üç hanımı da ben doğurttum. 22 yaş, 2 yaş ve 2 ay. Aslında bu ailede, bu karede olmayan 4 kişi daha var. Onları da ben doğurttum” şeklindeki doktor tanıtımlarına reklam durdurma ile 6 bin liradan 85 bin liraya kadar idari cezası uygulandı.

REKLAM YAPAMAZ

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu Başkanlığı, bazı doktorların aralarında profesörlerin de bulunduğu doktorların reklamlarının sağlık alanında talep yaratıcı nitelikle olduğu tespiti yaparak Rekabet Kanunu başta olmak üzere altı ayrı kanun, yönetmelik ve tüzüğe aykırılıktan durdurulması kararı verdi. Ürün tanıtımlarında “Çatlak ve selülitler için yüzde 93 başarı, yüzde 60 çatlakları, yüzde 38 koldaki sarkmaları yok eden, phytolastil yoğun halde bulunduğundan çatlak veya selüliti tabakanın içine nüfuz ederek eritmeye başlar. Nano hücre içerdiğinden patentlidir. Bir daha selülitin oluşma riski büyük ölçüde azalır. Hamileliğin 4.ayından itibaren kullanılabilir, doğum çatlaklarını giderir, hamilelik süresi ve sonrası için uygundur, cildi serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olur” türünden hem internet tanıtımlarında hem de ürün ambalajı üzerinde yer verilen ifadelerin mevzuata aykırı olduğu tespitinde bulundu. Kurul ilgili şikayetlere ilişkin çok sayıda kararında reklam durdurma gerekçesini şöyle açıklandı: “Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten altı çizili ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği” vurgusu yapıldı.

LAZER EPİLASYON

Reklam Kurulu ayrıca “Epilasyonda buzdan gelen güzellik fırsatını kaçırmayınız. 4 seans koltuk altı sadece 100 TL... Epilasyonda Kampanya Bikini bölgesi ve Koltuk altı 6 seans 800TL” reklamlarına da; “Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat gereği güzellik salonu tanıtımlarına da durdurma cezası verdi. Kurul yine tüketici şikayetleri üzerine cinsel sorunları giderici, nefes açıcı, öksürük azaltıcı gibi taahhütlerle satılan ve bitkisel olduğu iddia edilen bir dizi ürünle ilgili de hem reklam durdurma hem de 6 bin lira ila 85 bin lira arasında idari para cezası kararı aldı.