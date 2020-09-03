Yeni şovu için hazırlık yapan Georgia Harrison, Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile öğle yemeğinde görüntülendi. Kısa süre önce göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan Georgia Harrison'ın, neşesi bir hayli yerindeydi.

Arkadaşlarıyla şakalaşan oyuncunun, bir anda kıyafetinin fermuarını indirmesi dikkat çekti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen reality şov yıldızı, geçirdiği estetik operasyonu sergilemek istedi.

Georgia Harrison, silikonları için 6 bin sterlin (yaklaşık 60 bin TL) ödemişti.