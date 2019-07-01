Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açar mı?

Birçok diş rahatsızlıklarında restoratif diş tedavisinin uygulanabileceğini belirten Diş Hekimi Göker Taşkınsu "Çürük dişlerin tedavisinde, kırılmış, aşınmış ya da hassasiyet oluşmuş dişlerde, hafif çapraşık dişlerin düzeltilmesinde restoratif diş tedavisi uygulanabilir. Restoratif diş tedavisi her yaş aralığındaki ve hatta onkoloji tedavisi gören kişilerde olmak üzere kolaylıkla uygulanabilir bir işlemdir. Restoratif diş dolgusu halk arasında beyaz dolgu olarak bilinen dolgulardır. Restoratif diş dolgusu çürük, kırılmış, aşınmış ya da hassasiyete uğramış dişlerin tedavisinde kullanılabilir" dedi.

'EN ÇOK TERCİH EDİLEN İŞLEM DİŞ BEYAZLATMA'

Diş beyazlatma işleminin restoratif diş tedavisinde en çok tercih edilen işlemlerden biri olduğunu belirten Taşkınsu, "Diş beyazlatma işlemi ev tipi ve ofis tipi beyazlatma olmak üzere ikiye ayrılır. Ev tipi beyazlatmada dişlerinin ölçüsü alınarak kişiye özel plaklar hazırlanır ve bu plaklarla birlikte kişiye beyazlatma ajanı verilir. Bu uygulamayı kişiler evde kendi başına istediği zaman uygulayabilir.

Ofis tipi beyazlatma ise diş hekimlerinin muayenede yaptıkları bir işlemdir ve altı aydan önce tekrarlanamaz. Beyazlatmada en etkili olan iki beyazlatma tipinin birlikte kullanılmasıdır ancak beyazlatma işleminin ömrü hastaya bağlıdır. Kola ve kahve gibi renkli içecekleri çok tüketen ya da günlük ağız ve diş bakımını düzenli yapmayan kişilerde beyazlatma işlemi daha kısa ömürlü olur" dedi.

'TEDAVİDEN SONRA GÜNLÜK AĞIZ VE DİŞ BAKIMINA DİKKAT EDİLMELİ'

Estetik uygulamaların hiçbirinin hassasiyete ya da dişte bir rahatsızlığa yol açmayacağını belirten Taşkınsu, "Estetik gülüş tasarımı yapılmadan önce hastanın diş sağlığından emin olunmalı, çürük sorunu varsa önce bu sorun tedavi edilmeli ve hastanın diş çene yapısına göre tedavi yöntemi belirlenmeli. Restoratif diş tedavisi uygulanan kişiler günlük ağız ve diş bakımına özen göstermeye devam etmeli" dedi.

DHA