Estetik ve finansta 'altın oran'

Altın Oran = 1.6

1 Venus sinodik döngüsü

(584 günlük Venüs yılı/365 günlük Dünya yılı) = 1.6

Bu özel ilişki “Phi” olarak da adlandırılan “Altın Oran”dır. Doğadaki güzel şeylerde ortaya çıkan matematiksel bir orandır.

Estetikte Altın Oran

Venüs döngüsünün yarattığı 5 köşeli yıldız ve desen, Kutsal Geometri, Altın Oran ve Fibonacci dizisinde bulunan oranla yakından bağlantılıdır. Altın Oran, yaprakların ve bitkilerin spiral dizilişi gibi doğanın mükemmel tasarımında sıkça bulunur ve birçok sanatçı tarafından sanat eserlerinde aynı estetiği elde etmek için kullanılmıştır.

İnsan yüzündeki altın oranlar da eski dönemlerden beri incelenmektedir. Leonardo da Vinci başta olmak üzere pek çok sanatçı ve bilim insanı vücut ve yüz profilindeki altın oranı araştırmıştır. Altın orana dayanarak teknikler günümüzde de yüz estetik değerlendirme tekniklerinde kullanılmaktadır.

26 Mart tarihinde Altın Oran’ı oluşturan Venüs Yıldız Noktası kavuşumu gerçekleşecek. Süperior kavuşum olarak adlandırılan bu birleşmede Güneş, Venüs ile Dünya arasında yer alacak ve Venüs Akşam Yıldızı’na dönüşecek. Duyguların daha yoğun ama daha kontrollü olacağı bir döneme giriyoruz. Güzelliğin maksimum ortaya çıkacağı, sahip olduklarımızla gurur duyacağımız ve göz önünde olmak isteyeceğimiz günler başlıyor. Beğenmediğimiz kısımlarımızı da düzeltmek, yenilemek, dönüştürmek için ideal bir dönem!

Finansta Altın Oran

Altın oran, doğal nesnelerin oranlarının yanı sıra finansal piyasalar gibi insan yapımı sistemlerde de verileri analiz etmek için de kullanılmıştır.

İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'nin adını taşıyan Fibonacci dizisi olarak bilinen diziden altın oran üretilmiştir. Bu dizideki her terim, önceki iki terimin (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, vb.) toplamına eşittir. Fibonacci sayı dizisindeki herhangi bir sayının altın oran ile çarpımı bir sonraki sayıyı yaklaşık olarak verir.

Bitcoin ve Altın Oran

26 Mart tarihinde gerçekleşecek Venüs Yıldız Noktası kavuşumu, Bitcoin’in doğum haritasındaki Ay ile kavuşumda olacak. Bu özel gökyüzü konumunun yakın gelecekte Bitcoin’i ve dolayısıyla kripto para piyasasını olumlu etkileyeceğini, volatilitenin artacağını ve yatırımcı sayısının yükseleceğini düşünüyorum. (Yazılarım yatırım tavsiyesi yerine geçemez. Yüksek riskli kripto para yatırımları öncesinde bilgi kazanmanız, piyasaları yakından takip etmeniz önerilir. Yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğu altındadır.)

Sevme ve güzelleşme şeklimiz değişiyor!

20 Mart’ta Güneş Koç burcuna giriş yaptı. İlkbahar Ekinoksu diye adlandırılan bu gökyüzü olayıyla yeni ve taze bir döngüye başladık. Aynı tarihte güzellik ve sevgi gezegeni Venüs de Koç burcundaki seyahatine başladı. Ruhsal güzelliği ve ilahi aşkı vurgulayan Balık burcundayken Venüs, dingin, huzurlu, empatik ve şefkatliydi, kolektif sevgi her şeyin üzerindeydi. Koç burcunda ise Venüs artık harekete geçmek isteyen, fiziksel alemde tüm çekiciliğimle varım diyen, kişisel isteklerini ön planda tutan bir eğilim gösterecek. Bu dürtüler gençleşme, güzelleşme, tazelenme, kendini ve partnerini sevme arzularını da tetikleyecek.

Retro gezegen bulunmaması, tüm gezegenlerin direkt hareket ediyor olması da eylemlerimizi seri şekilde yapıp, hızlı sonuç almak isteyeceğimizi gösteriyor.

Estetik Sever Terazi’de Dolunay

28 Mart Pazar akşamı, Venüs yönetimindeki Terazi burcunda Dolunay gerçekleşecek. Tüm hafta Dolunay’ın güzelleştirici etkileri devrede olacak. Profesyonel bakımlar yaptırmak, yeni bakım ürünleri uygulamak, nemlendirici ve besleyici ürünleri denemek için ideal!

Güzellik ve sevgiyle kalın!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.