Estetik ve Romantik Yeniay

Toprak elementindeki bu burç için maddi güvence ve fiziksel zevkler önceliklidir. Boğa, estetiğe, sanata ve romantizme düşkündür. Duyularını harekete geçirecek her şey onun için önemlidir. Lezzetli yemekler ve içecekler, hoş kokulu bakımlar ile bedenini; sanat ve romantizm ile ruhunu besler.

NFT

21 derece Boğa’da gerçekleşecek Yeniay, Alhena sabit yıldızı ile de paralel konumda olacak. İki iyicil gezegen Venüs ve Jüpiter doğasındaki Alhena, sanata ilgi ve yatkınlık sunar. Bu yıldız aynı zamanda sanata ve estetiğe bilimsel yaklaşımı da destekler. Venüs’ün İkizler burcunda ilerlediğini de göz önüne alırsak sanat ve estetik konularında bilgilenme arzusu tetiklenecek, bu alanlarda yapılan bilimsel ve teknolojik gelişmelerde artış gözlemlenecektir. Örneğin “NFT” diye kısaltması yapılan Non-Fungible Token kavramını daha sık göreceğiz. Blok zincir teknolojisi kullanılarak üretilen NFT’ler, eşsiz dijital varlıkları temsil etmektedir. NFT’ye bir mola verelim, bu konuda daha detaylı bilgiyi yeni yazılarımda paylaşacağım.

İç ve Dış Güzellik Birleşiyor!

Bu haftaya damgasını vuracak olan Yeniay, maneviyat ve ilahi aşkı simgeleyen Neptün ile de olumlu altmışlık açı yapacak. Fiziksel ve ruhsal güzelliği bütünleştirmenin ortaya çıkartacağı olağanüstü etkileri deneyimlemek için harika bir zaman!

Yeniay Öncesi Sonrası

Pazartesi tüm gün ve Salı akşamı 21.59’a kadar, Ay balzamik fazında (kapanışta) olacak ve bizi Yeniay’a hazırlayacak. Beden-zihin-ruh üçlüsünü dinlendirmek, temizlemek, arındırmak, rahatlatmak çok önemli! Bu iki günü bu anlamda ne kadar iyi değerlendirirsek, Yeniay’ın olumlu etkilerini o kadar rahat kucaklayabiliriz. Bedensel ve zihinsel detoks, arındırıcı peeling bakımlar, işe yaramayan eşyalardan kurtulma, sadece eşya değil düşüncelerden ve ilişkilerden de arınma, keyifli banyolarla rahatlama, yatıştırıcı bitki çayları, kafein ve alkolden uzak durma önerilir.

Yeniay ile birlikte enerjimiz tazelenecek. Artık bizi besleyen konulara, besleyici bakımlara, bizi güzelleştiren ilişkilere yönelme vakti…

Boğa burcu dokunsal duyulara önem verir. Bu dönem masaj uygulamaları çok etkili olacaktır. Kendinize biraz vakit ayırıp yüz ve vücut ürünlerinizi her zamankinden daha uzun dokunuşlarla masaj yaparak uygulamanız harika sonuçlar yaratabilir.

Romantizm Gençleştirir

Mutluluk, sevgi ve romantizm hormonu olarak bilinen oksitosin, aynı zamanda yaşlanmaya karşı etkilidir. Bilimsel araştırmalara göre, yüksek oksitosin seviyelerine sahip olanların beklenenden daha düşük cilt yaşı skorları var. Oksitosin, kan basıncını düşürerek, kişiyi rahatlatır. Dokunma, ses ve koku faktörlerinin etkilenerek salgılanan bu hormon, ilişkilerdeki güven duygusunu da oluşturur. Boğa Yeniay’ı ile ihtiyaç duyduğumuz her şey Oksitosin’de gizli… Romantizmi harekete geçirerek gençleşmek mümkün. İlla aşık olmak da şart değil, sevgi duygusunu beslemek de etkili olacaktır. Romantizm deyince akla gelen mum ışığı, çiçekler, hafif müzik, romantik filmler de önerilir, tabi eğer bu tarzı seviyorsanız, yoksa kendinizi zorlamayın, sevdiğiniz unsurlara yönelin.

Bahar Makyajı

Bu hafta baharın taptaze enerjisini size yükleyecek, kendinizi harika hissedeceğiniz makyaj uygulamaları çok iyi gelebilir. Karantina günlerinde ne makyajı demeyin, evde yalnızken bile bakımlı olmak ruhunuzu besleyecek.

Jüpiter Balık Burcunda

14 Mayıs Cuma günü yöneticisi olduğu Balık burcuna geçiyor. Maneviyat, hayaller, ilahi aşk, ruhsal güzellik temaları vurgu kazanacak. İyicil etkilere hazır olun! Devamı haftaya…

Yeniay güzelliklerle gelsin!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.