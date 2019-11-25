Estetik yaptıran kadın tanınmayacak hale geldi

Almanya'da yaşayan Beyhan T. estetik operasyon için yaptığı araştırma sonrası İstanbul'daki bir klinik ile görüştü. T., klinik görevlisine, karın germe, yağ aldırma, göğüs ve burun estetiği yanı sıra yüze dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Görevli, tüm işlemleri aynı anda yapabileceklerini belirtti. Beyhan T. ameliyat işlemi için İstanbul'a geldi. 17 Eylül 2018'de de ameliyat için Zincirlikuyu'nda bulunan R. Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'ne gitti. Op. Dr. T. Ş. ameliyata başlamadan önce T.'ye, dudaklarına da dolgu yapabileceğini söyledi. T. dudak dolgusu istemediğini söylese de bu işlem için de ikna edildi.

Dudağında ve yüzünde şişmeler meydana geldi

Taraflar ameliyat işlemi için 6.500 Euro'ya anlaştı. T. ödemeyi nakit olarak yaptı. Operasyon 5 saate yakın sürdü. Ameliyat sonrası T.'ye, 10 gün İstanbul'da kalması gerektiği söylendi. T. 10 gün İstanbul'da konakladı ve kontrol için 3 kez kliniğe gitti. Beyhan T. 27 Eylül'de Almanya'ya döndü. T. Almanya'ya döndükten 10 gün sonra sorunlar da baş göstermeye başladı. T.'nin dudağında ve yüzünde şişme meydana geldi. T., oluşan şişmelerin nedenini öğrenmek için doktora gitti. Almanya'daki doktor, şişmelerin kısa süre önce kendisine yapılan cerrahi operasyondan kaynaklandığını söyledi.

Şişlikler, kortizon ile bastırılmaya çalışıldı

Beyhan T. durumu İstanbul'daki doktoru ile görüştü. Dr. T. Ş., Beyhan T.'ye hemen İstanbul'a gelmesini söyledi. T. bir kez daha İstanbul'a geldi. T. anlaşmalı bir hastaneye yatırıldı. 3 gün hastanede kalan T.'ye sabahtan akşama kadar kortizon içeren ilaç verildi. Oluşan şişlikler, kortizon ile bastırılmaya çalışıldı.

İstanbul'da 3 gün süren tedavi sonrası T.'ye 8 kutu kortizon hapı verildi ve yeniden Almanya'ya gitti. Verilen hapları günde iki kez alması istenen T. söyleneni yaptı. İyileşmek umudu ile verilen hapları kullanan T.'nin durumu düzelmek bir yana daha da kötüleşti. T. yeniden İstanbul'daki doktoru ile görüştü. Doktor Ş. yapılan cerrahi operasyonda bir sorun olmadığını, vücudun alerjik reaksiyon göstermiş olabileceğini söyledi. T., Almanya'da test yaptırdı. Test sonuçlarına göre alerjik bir bulguya rastlanmadı.

Enfeksiyon kaptığı tespit edildi

T. bu kez Almanya'da bir üniversite hastanesine gitti. Hastanede, enfeksiyon kaptığı tespit edilen T. iki gece yatırıldı. Daha sonra T.'nin yüzündeki iltihapların temizlenmesi için birer ay ara ile 3 kez ameliyat yapıldı. Bu süreçte, dışarı da çıkamayan T. çalıştığı işi de bırakmak zorunda kaldı. Yüzünde kalıcı izler oluşan T.'nin estetik yapılan burun ucu düştü, karnında sarkmalar arttı, sağ göğsünde ağrılar oluştu. Ruhsal olarak da çöküntüye uğrayan T., Almanya'da 2 ay psikolojik tedavi gördü.

Maddi ve manevi tazminat davası açıldı

Beyhan T. adına, Op. Dr. T. Ş.'ye İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde tazminat davası açıldı. Avukat Umut Ayan'ın T. adına açtığı davada 50 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep edildi. Tazminat talepli davanın yanı sıra Ş.'ye yönelik 'yaralama' iddiasıyla savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Suçlanan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. T. Ş. ise "Esasında mahkeme süreci devam ettiği için konuşmak istemem. Ancak ben, Beyhan hanıma yardım etmek için elimden geleni yaptım. Bizim işlemimizden 4-5 hafta sonra yüzünde şişikler ortaya çıktı. Yalnızca yüzünde değil, vücudunun farklı yerlerinde reaksiyon oluştu. Tüm vücutta alerji oluştu. Bu durumu neyin tetiklediğini bilmiyorum. Bizim meslekten diğer hocalara da sordum sebebini. Ancak neden olduğunu biz de anlamadık İnsanın kendi dokusu bu şekilde reaksiyon yapmaz" dedi.

Kaynak: Sabah



