Estetikte mağduriyet değil komplikasyon yaşanır!

Günümüzde estetik yaptırmak kadar estetik mağduriyeti de sıkça konuşulmaya başlandı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, estetik yaptırmaya karar vermeden önce bu mağduriyetleri yaşamamak için, kişilerin öncelikle ne istediklerine iyi karar vermeleri ve bundan sonrasında neye ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyaçlarının en makul şekilde nasıl karşılanabileceğini, söz konusu yöntemlerin ne gibi etkileri olup ne gibi sonuçlar beklenemeyeceğini kendilerine anlatan, kendilerini dinleyen plastik ve estetik cerrahi uzmanları ile görüşmeleri gerektiğini söyledi.

Hiçbir cerrahın sizi mağdur etme amacı olamaz

Estetik yaptırmayı düşünen kişilerin, plastik ve estetik cerrahi uzmanlarını anladığı noktada artık mağdur olmalarının söz konusu olmadığını ifade eden Op. Dr. Oygar Aytekin, “Çünkü hiçbir cerrah, onlarca yıllık eğitimi, sizi ‘mağdur etmek’ amacıyla almamıştır. Nitekim ‘mağdur’ kavramı, gerek ceza hukuku kapsamında, gerekse TDK’nın tanımında ‘menfaati hukuka aykırı şekilde ihlal edilen birey’ olarak ifade edilmektedir ve hiçbir cerrahın böyle bir amacı yoktur ve olamaz.” diye konuştu.

“Estetikte mağduriyetten değil komplikasyondan bahsedebiliriz.” şeklinde konuşan Aytekin, “Cerrahınız, size tıbbın en son bilgi ve yöntemlerine uygun olarak bir uygulama yapmıştır ve bunun sonucunda istenmeyen bir etki ile karşılaşılmıştır. Bu, bir dolgu uygulaması sonrasında gelişen bir enfeksiyon olabileceği gibi, burun ameliyatından sonra burnun yamuk durmasına kadar çok çeşitli durumlardan biri olabilir.” açıklamasında bulundu.

Estetik öncesi cerrah ve kurumla ilgili gerekli araştırmalar yapılmalı

Komplikasyonların genel olarak tedavisi olduğuna dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, “Fakat bir kişi, sebebi ne olursa olsun, yeteneği ve yeterliliği olmayan kişi ve kuruluşlara, uygun olmayan ortam ve şartlarda, ne olduğu belirli olmayan ürünlerle işlem ve uygulama yaptırdığında ‘mağdur olmayı’ göze almış demektir. Hatta bu mağduriyet hikayesinde, kendisinde de bir suçluluk payı vardır.” dedi.

Dışarıdan çok iddialı görünen kişi ve kuruluşlara yönelmenin insanları asla komplikasyonlardan koruyamayacağının altını çizen Oygar Aytekin, “Hiçbir cerrah, doktor veya insan, size hiçbir şeyin garantisini veremez. Doğru bilgi sahibi olduğunuza emin olduktan sonra dikkat etmeniz gereken şey, tıbbi açıdan kabul edilebilir bir ortam içerisinde olup olmadığınızdır. Cerrahınıza güveneceksiniz ve olumlu düşüneceksiniz.” diye konuştu.

Mağduriyetin eğer bir kandırılma yaşandıysa olabileceğini, ancak bunun giderilmesinin kendi uzmanlık alanının dışında olduğunu ifade eden Op. Dr. Oygar Aytekin, “Komplikasyonlardan söz ediyorsak, bunların giderilmesi için söz konusu komplikasyona sebep olan uygulamanın cinsine veya komplikasyonun kendi özelliklerine bağlı olarak değişik yöntemler uygulanabilir. Bazı ameliyatlara bağlı komplikasyonlarda ameliyatsız yöntemler iyileşme sağlayabileceği gibi, bazı ameliyatsız işlemlerden sonra ise düzeltme için ameliyat gerekebilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Estetik mağduriyetlerinde hastaların ilk anda yapacaklarının bir plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanına görünmek olacağını belirten Aytekin, “Geri dönüşü olmayan mağduriyetler ve komplikasyonlar vardır. Öte yandan komplikasyon oranları ise oldukça azdır. Ancak mağduriyet oranları hakkında tam doğru bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü muhtemelen mağdur edilenlerin çok büyük bir kısmı aslında mağdur edildiklerinin farkında dahi değildirler.” diye konuştu.

Op. Dr. Oygar Aytekin sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyanın en iyi cerrahının dahi komplikasyonu vardır, komplikasyonu olmayan cerrah yoktur. Bir komplikasyon yaşandığında bunun bir ‘hata’ sebebiyle mi olduğu yoksa her şey ‘doğru’ yapıldığı halde mi geliştiğinin kararını vermek bir uzman için bile her zaman kolay olmayabilir. Bununla ilgili olarak şunu bilmekte fayda var; bir insana zarar vermeyi kimse istemez.” dedi.

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