Estetikte yeni trend küçük dokunuşlar

Lokal anestezi altında da uygulanabilen badem göz estetiği için alt ve üst göz kapağına müdahale edildiğini söyleyen Dr. Vural, "Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için birtakım farklı göz çevresi bakım ürünleri kullanılabilir. Ancak bunlar sürekli kullanılması gereken ürünlerdir. Uzun süre kalıcılık istenildiği taktirde göz çevresi estetiği doğru tercih olacaktır" dedi.

BADEM GÖZ ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Operasyonun yaklaşık olarak 30 dakika sürdüğünü belirten Op. Dr. Vural şu bilgileri verdi: "Bu operasyon yaklaşık olarak 30-60 dakika arasında sürmektedir. Göz bölgesinde dış kenarlar lokal anestezi ile uyuşturularak işleme başlanır. Uygulama yapılacak bölgeler kalemle işaretlenir. Operasyonda göz kenarları yukarı doğru taşınır ve fazla olan deri varsa alınır. Uygulama sırasında lokal anestezi ile yapıldığından dolayı hastayla konuşmak mümkündür. Uyanıktır, sadece işlem yapılan bölgeleri hissetmez. Yaklaşık 1 saatin sonunda işlem biter ve uygulama yapılan bölgeler çok ince dikiş malzemesiyle dikilir. Estetik şekilde dikim olur. Takiben ortalama 4 gün sonra dikişler alınır ve yerlerinde iz kalmaz."

"AYNI GÜN TABURCU OLUNABİLİYOR"

Hastanede yatış gerektirmeyen bu operasyon sayesinde hastanın aynı gün taburcu edildiğini ve evine gidebildiğini söyleyen Op. Dr. Vural, "Düşük göz yapısı kişiyi daha yorgun, mutsuz ve yaşlı göstermektedir. Bu durumda kişiyi sosyal ve psikolojik olarak etkilemektedir. Badem göz estetiği sonrasında kişilerin bakışları daha dinamik olup, karşı tarafla iletişime geçerken kendilerini sosyal ve psikolojik olarak daha rahat hissederler. Badem göz estetiği bir operasyon olmakla birlikte sonuçları kalıcıdır. Yaz kış rahatlıkla yapılabilen bir operasyondur" dedi.



